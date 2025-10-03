Taylor hint op langer verblijf bij Ajax: "Of ik ga verlengen?"

Kenneth Taylor blijft ondanks de rumoerige weken vol achter zijn trainer John Heitinga staan. De middenvelder van Ajax vindt dat de kritiek op de oefenmeester te persoonlijk wordt en benadrukt dat de selectie nog volledig achter hem staat. Taylor deed zijn uitspraken in gesprek met ESPN , na afloop van een trainingssessie van de Amsterdammers.

Volgens de 23-jarige middenvelder is de onrust vooral iets van buitenaf. "Wij als team en intern hebben alle vertrouwen in de trainer", begint Taylor. "Er wordt te veel op de man gespeeld. Het stoort me in die zin wel. Intern is het bij ons gewoon rustig. Van buitenaf wordt het allemaal heel groot gemaakt. De trainer gaat er heel goed mee om."

Taylor wijst op de ervaring van Heitinga als speler, en denkt dat de coach daardoor bestand is tegen de toenemende druk. "Hij is zelf ook voetballer geweest, dus is waarschijnlijk vaker in dit soort situaties terechtgekomen", vervolgt hij. "Dit jaar hebben we qua spel een andere route ingeslagen. Dat zijn we nu aan het ontwikkelen en we doen ons best om dat zo snel en goed mogelijk voor elkaar te krijgen."

Naast de sportieve situatie ging Taylor ook in op zijn eigen toekomst. FC Porto toonde afgelopen zomer concrete interesse, maar een transfer kwam er niet van. "Ik wil Ajax niet zomaar verlaten. Porto is een mooie club. Ik vind het geen straf om hier te zitten. Ik ben zeker niet teleurgesteld in Ajax", aldus de linkspoot, die na het sluiten van de transferwindow de knop snel kon omzetten. Over een mogelijk nieuw contract is nog geen duidelijkheid. "Of ik ga verlengen? Dat weet ik nog niet. Ze hebben het wel aangegeven, maar daar zijn we nog niet echt mee bezig."