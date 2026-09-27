Taylor hoopt op Ajax-terugkeer: "Als de agenda's het toelaten"

Kenneth Taylor is inmiddels speler van Lazio, maar Ajax is nog altijd een belangrijk onderdeel van zijn leven. De middenvelder vertrok na zestien jaar uit Amsterdam naar de Serie A en volgt zijn oude club nog altijd nauwlettend. Bovendien wacht de 24-jarige nog op een officieel afscheid van de Ajax-supporters.

Taylor hoopt dat moment alsnog te krijgen wanneer zijn programma dat toelaat. "Als de agenda's het toelaten", geeft hij aan over een mogelijk afscheid. Zijn band met de club is door zijn transfer naar Italië niet verdwenen. "Ajax is en blijft mijn familie, waar ik mijn droom heb geleefd." Taylor kwam als achtjarige binnen in de jeugdopleiding en groeide uiteindelijk uit tot vaste waarde in Ajax 1.

De overgang naar Italië verliep vervolgens razendsnel. Taylor moest kort na zijn transfer al direct aan de bak bij Lazio. "Zelf heb ik er niet heel veel last van gehad. Ik moest me heel snel aanpassen want twee dagen na mijn overgang moest ik al in de basis starten. Er was weinig tijd om je aan te passen. Het goede daaraan is dat je niet te veel kon nadenken over wat je allemaal te wachten stond", vertelt de middenvelder in gesprek met De Telegraaf.