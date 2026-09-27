Taylor hoopt op Ajax-terugkeer: "Als de agenda's het toelaten"
Kenneth Taylor is inmiddels speler van Lazio, maar Ajax is nog altijd een belangrijk onderdeel van zijn leven. De middenvelder vertrok na zestien jaar uit Amsterdam naar de Serie A en volgt zijn oude club nog altijd nauwlettend. Bovendien wacht de 24-jarige nog op een officieel afscheid van de Ajax-supporters.
Taylor hoopt dat moment alsnog te krijgen wanneer zijn programma dat toelaat. "Als de agenda's het toelaten", geeft hij aan over een mogelijk afscheid. Zijn band met de club is door zijn transfer naar Italië niet verdwenen. "Ajax is en blijft mijn familie, waar ik mijn droom heb geleefd." Taylor kwam als achtjarige binnen in de jeugdopleiding en groeide uiteindelijk uit tot vaste waarde in Ajax 1.
De overgang naar Italië verliep vervolgens razendsnel. Taylor moest kort na zijn transfer al direct aan de bak bij Lazio. "Zelf heb ik er niet heel veel last van gehad. Ik moest me heel snel aanpassen want twee dagen na mijn overgang moest ik al in de basis starten. Er was weinig tijd om je aan te passen. Het goede daaraan is dat je niet te veel kon nadenken over wat je allemaal te wachten stond", vertelt de middenvelder in gesprek met De Telegraaf.
Na 184 wedstrijden, 36 doelpunten en 27 assists voor Ajax vond Taylor het tijd voor een nieuw avontuur. "Ik vond het juist fijn om uit Nederland te vertrekken en in een nieuwe omgeving te wonen. Zowel op voetbalgebied als persoonlijk heb ik mezelf ontwikkeld. Het is gewoon een leuke, mooie en interessante stap."
Taylor hoopt op Ajax-terugkeer: "Als de agenda's het toelaten"
Verweij over veelbesproken moment met Brobbey: "Een slimmigheidje"
De Jong nadert rentree bij FC Barcelona: specifieke datum genoemd
Driessen haalt keihard uit naar Ajacied: "Het is een slapjanus"
Ouazane spreekt na bijzonder debuut: "Nu sta ik op het veld met hen"
Ex-Ajax-duo keert terug in selectie bij Oranje voor Servië-duel
Kraay spot 'Tolu-light' in Nederland: "Hij kan nog stappen maken"
Jürgen Klopp neemt Ter Stegen-beslissing: "Hij verdient het ook"
Mika Godts blinkt uit bij België: "Of het een vergissing was?"
Ouazane jubelt na debuut bij Marokko: "Een geweldig gevoel"
Ter Stegen geniet: "Ik blijf ze volgen, ik ben heel blij voor ze"
Selectie Feyenoord vertegenwoordigt meer waarde dan Ajax-selectie
Donny van de Beek voor het eerst in 650 dagen weer trefzeker
Tadic kijkt uit naar treffen met Oranje: "Ik ken ze allemaal"
'Brian Brobbey staat op verlanglijst van Engelse grootmacht'
FC Barcelona over Frenkie: "Geen plaats voor hem in de selectie"
Oud-Ajacied redt Bas Nijhuis langs snelweg: "Die kerel is gek"
Liverpool haalt oud-Ajax-target binnen als technisch directeur
Steur over Ajax-verdediger: "Dan was hij denk ik wel opgeroepen"
Spaan: "Zelfs Aaron Bouwman heeft geklapt voor Ruben van Bommel"
'Ajax ziet marktwaarde Tolu stijgen na sterke seizoensstart'
Van Bommel sprak Godts toe: "Heb ik Mika op het hart gedrukt"
Ter Stegen reageert op afgekeurd doelpunt: "Bedankt, Brobbey"
Smit vindt Ajax geen stap omhoog: "AZ doet niet onder voor Ajax"
Van der Vaart treurt: "Onze allerbeste speler ontbreekt bij Oranje"
Ajax-parel Ouazane maakt debuut voor Marokko en helpt bij goal
Ex-Feyenoorder legt Ajax-stap uit: "Hier gewoon beter op mijn plek"
Spaan schreeuwt om voormalig Ajax-duo: "Het wachten is op..."
Steur blikt terug op vertrek bij Ajax: "Geen unfinished business"
Driessen geeft tekst en uitleg: "Jammer dat hij voor Ajax is"