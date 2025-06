Taylor hoopvol: "Hopelijk kunnen we nu een stuk verder komen"

Kenneth Taylor heeft zin in het EK. De middenvelder van Ajax begint deze week met Jong Oranje aan het eindtoernooi in Slowakije.

Onder andere Ajacieden Youri Regeer, Jorrel Hato en dus Taylor reizen af met de ploeg van Michael Reiziger af naar het beloftentoernooi. "We gaan naar Slowakije om iets moois te bereiken", vertelt Taylor aan Voetbal International. "We hebben ook echt een goede ploeg en een goede staf. Het was een lang seizoen, maar ik ben even op vakantie geweest en heb genoeg energie en puf om een mooi toernooi te spelen."

De 23-jarige middenvelder wil de prestaties van twee jaar geleden overtreffen. "Ik ben reserve-aanvoerder en het gevoel is goed, ik heb er zin in. Het vorige EK gingen we eruit in de poulefase, hopelijk kunnen we nu een stuk verder komen!" Jong Oranje zit in de poule met Finland, Denemarken en Oekraïne.