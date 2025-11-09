Taylor: "Ik denk dat we geen slechte wedstrijd spelen vandaag"

Kenneth Taylor kon na afloop van de 2-1-nederlaag van Ajax bij FC Utrecht moeilijk tevreden zijn. De Ajax-middenvelder, die de aanvoerdersband droeg in De Galgenwaard, vond dat zijn ploeg meer had verdiend.

"Ik denk dat we geen slechte wedstrijd spelen vandaag", reageerde Taylor voor de camera van ESPN. "De 0-1 wordt afgekeurd en zij maken dan net voor rust wel de 1-0. Dat was een klein tikje. Uiteindelijk denk ik dat er meer in had gezeten."

De treffer van Wout Weghorst werd na tussenkomst van de VAR afgekeurd, iets wat Taylor al aan zag komen. "Dat gevoel had ik wel, maar ik vond dat Danny (Makkelie, red.) alles doorliet spelen in de eerste helft. Ik had verwacht dat hij dat nu ook zou doen."

Ajax kreeg in totaal twee doelpunten tegen uit kopballen, iets wat de aanvoerder frustreerde. "Ik moet zeggen dat we in de eerste helft redelijk veel de bal hadden, maar we deden er niet veel mee. Dat gevoel had ik ook bij Utrecht. Uiteindelijk zijn het twee kopballen die je de wedstrijd kosten. Dat is pijnlijk."

De nederlaag kwam aan het einde van een turbulente week voor Ajax, waarin trainer John Heitinga werd ontslagen na de 0-3 tegen Galatasaray. Toch probeerde de selectie de knop om te zetten. "Uiteindelijk moet je dat met elkaar doen. We hebben als één team naar deze wedstrijd toegeleefd en een nieuw plan van aanpak gemaakt. Dat hebben we zo goed mogelijk geprobeerd uit te voeren."