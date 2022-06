Geschreven door Idse Geurts 08 jun 2022 om 10:06

Kenneth Taylor wil volgend jaar een vaste basisplaats bij Ajax veroveren. Dit meldt de middenvelder in een interview van Voetbal International. Tijdens de seizoensontknoping mocht Taylor alvast ruiken aan een basisplaats. De laatste zes wedstrijden mocht de middenvelder immers vanaf de aftrap beginnen. De achttienjarige speler wil deze stijgende lijn volgend seizoen doorzetten.

Op de vraag of Taylor volgend seizoen basisspeler van Ajax moet zijn, antwoordt de middenvelder dan ook bevestigend. “Absoluut eens. Aan mij zal het niet liggen. Ik zal er alles aan gaan doen om de lijn van het vorige seizoen door te trekken”, stelt Taylor. Voor het talent kwam de zomerstop dan ook net iets te vroeg. “Als ploeg waren we er wel aan toe, en fysiek en mentaal was het voor iedereen een pittig jaar, maar persoonlijk had ik de laatste weken niets te klagen. Qua speelminuten had het van mij nog wel even door mogen gaan”, legt de middenvelder uit.

De achttienjarige speler steekt zijn grote wens ook niet onder stoelen of banken. “Voor mij is het perfecte plaatje dat ik komend seizoen basisspeler van Ajax ben. Dat is wat ik het allerliefste wil, het zou de beste volgende stap in mijn carrière zijn”, laat Taylor weten. De middenvelder wil dan ook absoluut niet vertrekken uit Amsterdam. “Dat is duidelijk. Onlangs kwam interesse van Club Brugge naar buiten, maar ik wil basisspeler bij Ajax worden. En daar heb ik veel vertrouwen in. Mocht dat over een tijdje toch maar niet lukken, dan kan ik altijd nog verder kijken”, toont Taylor zich realistisch.