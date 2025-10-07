Kick-off
Driessen ziet 'enige logische scenario' voor Ajax: "Snel terughalen"
"Taylor is baken dat Ajax in deze stormachtige tijden nodig heeft"

Arthur
bron: De Telegraaf
Kenneth Taylor
Kenneth Taylor Foto: © Pro Shots

Ajax heeft in Rotterdam met 3-3 gelijkgespeeld tegen Sparta. Onder leiding van John Heitinga toonde de ploeg veerkracht door een 3-1-achterstand weg te poetsen. Wout Weghorst scoorde tweemaal en ook Oscar Gloukh vond het net voor de Amsterdammers.

Voormalig Feyenoorder en oud-trainer Theo de Jong zag ondanks het puntverlies positieve elementen bij Ajax. In gesprek met De Telegraaf zei hij: "Ajax mag dan opnieuw een magere prestatie afgeleverd hebben, Kenneth Taylor is een speler die blijft opvallen. Hij heeft overzicht en toont rust aan de bal. Het is een baken dat Ajax in deze stormachtige tijden hard nodig heeft. Taylor is een betrouwbare speler, waaraan dit vernieuwde Ajax kan worden opgehangen."

Kenneth Taylor maakte zijn officiële debuut voor Ajax op 12 december 2020 in de uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. De middenvelder, afkomstig uit de jeugdopleiding van de club, viel toen in voor Perr Schuurs. Inmiddels heeft hij ruim 110 officiële wedstrijden gespeeld voor Ajax in alle competities.

