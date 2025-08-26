'Taylor kan alsnog vertrekken, club gaat nieuwe poging doen'

FC Porto was eerder deze transferzomer al in de markt voor Taylor. Francesco Farioli werkte vorig seizoen succesvol samen met de middenvelder van Ajax en wil hem nu graag naar Portugal halen. FC Porto zou een bod hebben gedaan op de Nederlander, maar dat kwam niet in de buurt van de vraagprijs van Ajax. De club wilde naar verluidt dertig tot 35 miljoen euro zien.

Volgens Record is de kans groot dat de club uit Portugal nog gaat terugkeren in Amsterdam. Middenvelders Rodrigo Mora en Stephen Eustáquio lijken nog te gaan vertrekken, dus heeft de selectie van Farioli een kwaliteitsimpuls nodig op die positie. Taylor is daar naar verluidt dus nog steeds voor in beeld.