Kick-off
Verweij adviseert Ajax: "Denk niet dat het verstandig zou zijn"
Meldingen
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfers & geruchten

'Taylor kan alsnog vertrekken, club gaat nieuwe poging doen'

Max
bron: Record
Kenneth Taylor aan de bal in de Johan Cruijff ArenA
Kenneth Taylor aan de bal in de Johan Cruijff ArenA Foto: © BSR Agency

FC Porto lijkt de laatste dagen van de transferperiode terug te komen voor Kenneth Taylor. Dat schrijft het Portugese Record

FC Porto was eerder deze transferzomer al in de markt voor Taylor. Francesco Farioli werkte vorig seizoen succesvol samen met de middenvelder van Ajax en wil hem nu graag naar Portugal halen. FC Porto zou een bod hebben gedaan op de Nederlander, maar dat kwam niet in de buurt van de vraagprijs van Ajax. De club wilde naar verluidt dertig tot 35 miljoen euro zien.

Volgens Record is de kans groot dat de club uit Portugal nog gaat terugkeren in Amsterdam. Middenvelders Rodrigo Mora en Stephen Eustáquio lijken nog te gaan vertrekken, dus heeft de selectie van Farioli een kwaliteitsimpuls nodig op die positie. Taylor is daar naar verluidt dus nog steeds voor in beeld. 

Gerelateerd:
Hugo Borst bij De Oranjezomer

Hugo Borst tipt aanvaller bij Ajax: "Hem zouden ze nu willen"

0
Kees Luijckx

Kees Luijckx wijst Ajax-talent aan: "Speelt gewoon veel te weinig"

0
Lees meer:
Ajax transfers & geruchten Het laatste Ajax Nieuws Kenneth Taylor
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen sceptisch: "Ik vind hem geen spits voor Ajax"

0
Mike Verweij

Verweij: "Ik denk dat hij er bij Ajax ook heel goed op staat"

0
Myron Boadu viert goal

'Ook PSV en FC Twente denken aan Boadu; spits heeft voorkeur'

0
Wout Weghorst tegen Heracles Almelo

Samenvatting: Slordig Ajax wint in eigen huis van Heracles Almelo

0
Mike Verweij

"Ajax heeft commissarissen gehad, dat waren gewoon hapsnurkers"

0
Mohamed Ihattaren

Ihattaren duidelijk over toekomst: "Dat is volledig uitgesloten"

0
Brian Brobbey tijdens de voorbereiding van Ajax

Brobbey weg bij Ajax? "Er is inderdaad een bod binnengekomen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 NEC Nijmegen 3 11 9
2 PSV 3 9 9
3 Ajax 3 4 7
4 FC Utrecht 3 6 6
5 Feyenoord 2 3 6
6 PEC Zwolle 2 3 6
7 Sparta Rotterdam 3 -1 6
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd