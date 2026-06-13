'Taylor kan naar Premier League: Ajax kan miljoenen ontvangen'

Kenneth Taylor kan na een half jaar alweer vertrekken bij SS Lazio. De oud-middenvelder van Ajax wordt begeerd door clubs uit de Premier League, zo laat het Italiaanse Il Messaggero weten.

Taylor maakte in januari voor zo'n vijftien miljoen euro de overstap van Ajax naar Lazio en liet in Rome in zijn eerste half jaar een sterke indruk achter in de Serie A. Lazio wil de oud-Ajacied dan ook niet zomaar laten gaan en verlangt veertig miljoen euro voor de 24-jarige middenvelder.

Trainer Gennaro Gattuso vindt Taylor een belangrijke speler en hoopt dan ook dat hij in Italië blijft. Lazio kampt echter met financiële problemen en dus zou een lucratieve transfer de clubleiding niet slecht uitkomen.