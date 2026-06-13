Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Taylor kan naar Premier League: Ajax kan miljoenen ontvangen'

Bjorn
Kenneth Taylor in het shirt van Lazio Roma
Kenneth Taylor in het shirt van Lazio Roma Foto: © BSR Agency

Kenneth Taylor kan na een half jaar alweer vertrekken bij SS Lazio. De oud-middenvelder van Ajax wordt begeerd door clubs uit de Premier League, zo laat het Italiaanse Il Messaggero weten.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Taylor maakte in januari voor zo'n vijftien miljoen euro de overstap van Ajax naar Lazio en liet in Rome in zijn eerste half jaar een sterke indruk achter in de Serie A. Lazio wil de oud-Ajacied dan ook niet zomaar laten gaan en verlangt veertig miljoen euro voor de 24-jarige middenvelder.

Trainer Gennaro Gattuso vindt Taylor een belangrijke speler en hoopt dan ook dat hij in Italië blijft. Lazio kampt echter met financiële problemen en dus zou een lucratieve transfer de clubleiding niet slecht uitkomen.

Ajax kijkt met veel belangstelling naar de ontwikkelingen rond Taylor. De Amsterdammers hebben naar verluidt namelijk een doorverkooppercentage bedongen bij de transfer van de middenvelder naar Lazio en kunnen dus miljoenen tegemoet zien mocht Taylor inderdaad voor veertig miljoen euro verkocht worden.

Zet in op Nederland tegen Japan!

Het Nederlands elftal begint zondagavond aan het WK met de poulewedstrijd tegen Japan. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Jordi Cruijff

'Jordi Cruijff bezig met grote vissen': "Die gaat ook komen"

0
Luka Modric

"Luka Modric had honderd procent zeker naar Ajax willen komen"

0
Lees meer:
Ajax transfergeruchten en nieuws Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Kenneth Taylor
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wout Weghorst tijdens een training van Oranje in Zeist

VIDEO | Weghorst slooft zich als enige compleet uit in 35 graden

0
Kenneth Taylor in het shirt van Lazio Roma

Taylor over Ajax-tijd: "Toen was het wel een halfjaar strijden"

0
Marc-André ter Stegen

'Ajax geeft niet op en is geobsedeerd met komst van Ter Stegen'

0
Valentijn Driessen

Driessen wijst naar Brobbey: "Dan zit je niet lekker op de bank"

0
Jade Anna toont haar ring van Kenneth Taylor

Kenneth Taylor geeft Jade Anna ring van 60.000 euro: "Echt insane"

0
Jaap Stam en Aad van Toor in de videoclip van Russo

Oud-Ajax-speler schittert in videoclip: "Bijna niet te geloven"

0
Wim Kieft

Kieft looft Ajacied: "Internationale top of niet, die kan voetballen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

'Jordi Cruijff bezig met grote vissen': "Die gaat ook komen"

Cedric van der Gun weg bij ADO Den Haag: "Dat zag hij niet zitten"

'Taylor kan naar Premier League: Ajax kan miljoenen ontvangen'

"Luka Modric had honderd procent zeker naar Ajax willen komen"

Perez wekt verbazing met Oranje-opstelling: "Hij moet in de spits"

FOTO | FIFA-baas Gianni Infantino poseert met shirt van Ajax

Brobbey in Oranje-basis? "Daarin kan hij heel belangrijk zijn"

Johan Derksen haalt uit: "Nu heb je van die brave hendrikken"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws