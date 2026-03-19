Taylor kan niet optrekken met oud-Ajacied: "Eerste wat hij zei"

Rik Engelbertink
bron: VoetbalPrimeur
Kenneth Taylor juicht Foto: © BSR Agency

Kenneth Taylor heeft al een paar maanden bij Lazio Roma achter de rug. In Rome trof hij ook vriend Devyne Rensch aan, die bij stadsgenoot AS Roma speelt. Samen een hapje eten of iets dergelijks zit er echter niet in: de rivaliteit tussen de twee clubs is te groot.

"Ik spreek hem wel veel, dat is leuk, maar het eerste dat hij tegen mij zei, was letterlijk: 'We kunnen hier echt niet samen de stad in.' De haat tussen Lazio en Roma is bizar groot. Op 17 mei is hier de derby, daar kijken we allebei sowieso naar uit", vertelt Taylor tegenover VoetbalPrimeur

Momenteel is hij ook druk bezig met iets anders: Italiaans. "Daar ben ik hard mee bezig. Ik zal wel moeten, want ook de assistenten spreken bijna geen Engels. De trainer wel, maar die doet alles in het Italiaans. Tot hij mij soms een beetje raar ziet kijken, dan vertaalt hij het nog even, haha."

