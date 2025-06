Taylor knipoogt: "Ik ben voorzichtig met dat soort uitspraken"

Jong Oranje begint donderdagavond aan het EK in Slowakije. Het doel is om kampioen te worden, zo stelt ook Kenneth Taylor.

De Ajacied durft echter niet té hard te roepen dat Jong Oranje kampioen moet worden. "Ik ben voorzichtig met dat soort uitspraken, dat heb ik dit seizoen wel geleerd", knipoogt de middenvelder in gesprek met de NOS. Vanavond is Finland de tegenstander. Daarna volgen nog groepswedstrijden tegen Denemarken en Oekraïne.

Taylor hoopt dit EK op meer succes dan twee jaar geleden, toen Jong Oranje er teleurstellend in de groepsfase al uitging. "Maar nu ben ik twee jaar verder en heel wat ervaringen rijker. Die wil ik overbrengen op de jongens die hier nu zijn", aldus de reserve-aanvoerder. "Deze groep is heel hecht en wil graag voor elkaar werken. Dus we moeten voor die Europese titel gaan, dat durf ik wel te zeggen."