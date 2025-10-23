Van Start tot Ster
Van Halst onthult: "Bij Ajax heb ik geen nacht wakker gelegen"
Taylor krijgt steun na rood: "Dan ben je tegenwoordig de pineut"

John Heitinga besloot Oscar Gloukh, de creatieve motor van het team, naar de kant te halen om Jorthy Mokio in te brengen. Eerder had scheidsrechter Felix Zwayer binnen enkele seconden de gele kaart voor Taylor ingetrokken en een rode kaart getoond. De wissel zorgde voor grote frustratie bij het uitvak.

Kees Luijckx van ESPN vindt dat Heitinga met het wisselen van Gloukh vooral heeft ingezet op het beperken van de schade. "Hij is daarin uitgegaan van balbezit Chelsea en tegenhouden. Hij heeft niet heel erg gedacht aan: wat als we die ballen hebben en een goede uitval kunnen plaatsen?", zegt de analist. "Dat had je met Gloukh en twee sneller buitenspelers waarschijnlijk beter kunnen realiseren."

Ook de rode kaart van Kenneth Taylor in de zeventiende minuut krijgt veel aandacht. Luijckx had liever gezien dat deze actie geen rode kaart had opgeleverd. "Ik vond het voor Taylor een hele ongelukkige rode kaart. Hij wil de bal pakken, maar gaat daarbij met zijn voet over de bal. Dan ben je tegenwoordig de pineut."

