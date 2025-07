Taylor krijgt transferadvies: "Ook een grote en mooie club"

Taylor wordt met meerdere clubs in verband gebracht. "Het is natuurlijk geen topcompetitie, maar Europees voetbal speel je wel standaard. Ik denk dat de uitdaging van het spelen in een stad als Porto en voor zo’n club echt wel een stap is", stelt De Boer in Voetbalpraat. "Napoli is ook genoemd bij Taylor. Dat zou ik voor hem een grotere stap vinden qua club en niveau. Maar ik kan het me best voorstellen dat Taylor er wel oren naar zou hebben om naar Porto te gaan."

Koevermans ziet een transfer naar Porto ook wel zitten. "Het is gewoon een grote en mooie club in het buitenland. Het is niet hetzelfde als de top vijf competities, maar je zult altijd meespelen om de titel", aldus de oud-spits. "Het lijkt mij een mooie competitie om in te spelen. Het is gewoon een Europese topclub, dus waarom niet? Ik zou dat wel doen."