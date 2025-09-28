Taylor kritisch op de eigen supporters: "Ik heb liever dat..."

Ajax sleepte tegen NAC een krappe 2-1 overwinning uit het vuur, maar dat ging bepaald niet met overtuigend spel gepaard. De Ajacieden oogden onwennig en inspiratieloos, zelfs tegen een ploeg die het merendeel van de tweede helft met tien man speelde

De kritiek vanuit de tribunes was dan ook niet mals, maar matchwinner Kenneth Taylor begrijpt daar slechts deels iets van, zo vertelt hij na het slechte optreden aan De Telegraaf. "Maar we hebben echt wel op het uitverdedigen getraind. Gisteren nog, en eergisteren", benadrukte Taylor na afloop. Dat was op het veld echter niet terug te zien. De Amsterdamse defensie maakte een chaotische indruk en het elftal als geheel wist met moeite een bal in de ploeg te houden.

De frustratie bij het publiek was voelbaar: Ajax kreeg bij rust en na afloop een stevig fluitconcert te verduren. Taylor, die eerder zelf ook regelmatig onder vuur lag, vindt dat weinig helpen: "Ik snap dat er fluitconcerten zijn, maar ik ben geen fan van fluiten. We moeten het met zijn allen doen. Ik denk dat je elkaar áltijd moet helpen en dit helpt gewoon niet."

Volgens de middenvelder kan je kritisch zijn, maar hoort steun er ook bij: "Iedereen heeft wel eens een matige dag. Dan heb je de fans juist nodig. Ik heb liever dat ze ons stimuleren en energie geven."

Zelf maakte Taylor wederom het verschil. Met zijn doelpunt direct na rust bezorgde hij Ajax drie punten. Al was dat met enig fortuin: "In het begin snapte ik er niets van, want ik kon het niet goed zien. Ik dacht dat Mika (Godts, red.) op de doellijn stond, maar er bleek nog een NAC-speler achter hem te staan. Maar hij telde gelukkig."

Toch weet Taylor dat het komende dinsdag tegen Olympique Marseille stukken beter moet: "Voetbal begint denk ik met een beetje inzet. De duels waren grotendeels voor NAC. We moeten in Marseille beter voor de dag komen."