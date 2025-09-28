Bureau Sport Podcast
Dijkstra haalt uit naar Ajacied: "Eén en al chagrijn en boosheid"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Taylor kritisch op de eigen supporters: "Ik heb liever dat..."

Gijs Kila
bron: De Telegraaf
Kenneth Taylor aan de bal in de Johan Cruijff ArenA
Kenneth Taylor aan de bal in de Johan Cruijff ArenA Foto: © BSR Agency

Ajax sleepte tegen NAC een krappe 2-1 overwinning uit het vuur, maar dat ging bepaald niet met overtuigend spel gepaard. De Ajacieden oogden onwennig en inspiratieloos, zelfs tegen een ploeg die het merendeel van de tweede helft met tien man speelde

De kritiek vanuit de tribunes was dan ook niet mals, maar matchwinner Kenneth Taylor begrijpt daar slechts deels iets van, zo vertelt hij na het slechte optreden aan De Telegraaf. "Maar we hebben echt wel op het uitverdedigen getraind. Gisteren nog, en eergisteren", benadrukte Taylor na afloop. Dat was op het veld echter niet terug te zien. De Amsterdamse defensie maakte een chaotische indruk en het elftal als geheel wist met moeite een bal in de ploeg te houden.

De frustratie bij het publiek was voelbaar: Ajax kreeg bij rust en na afloop een stevig fluitconcert te verduren. Taylor, die eerder zelf ook regelmatig onder vuur lag, vindt dat weinig helpen: "Ik snap dat er fluitconcerten zijn, maar ik ben geen fan van fluiten. We moeten het met zijn allen doen. Ik denk dat je elkaar áltijd moet helpen en dit helpt gewoon niet."

Volgens de middenvelder kan je kritisch zijn, maar hoort steun er ook bij: "Iedereen heeft wel eens een matige dag. Dan heb je de fans juist nodig. Ik heb liever dat ze ons stimuleren en energie geven."

Zelf maakte Taylor wederom het verschil. Met zijn doelpunt direct na rust bezorgde hij Ajax drie punten. Al was dat met enig fortuin: "In het begin snapte ik er niets van, want ik kon het niet goed zien. Ik dacht dat Mika (Godts, red.) op de doellijn stond, maar er bleek nog een NAC-speler achter hem te staan. Maar hij telde gelukkig."

Toch weet Taylor dat het komende dinsdag tegen Olympique Marseille stukken beter moet: "Voetbal begint denk ik met een beetje inzet. De duels waren grotendeels voor NAC. We moeten in Marseille beter voor de dag komen."

Gerelateerd:
Sydney van Hooijdonk

Sydney van Hooijdonk: "We waren echt heer en meester in de Arena"

0
Brian Brobbey, Lutsharel Geertruida, Jorrel Hato

Ex-Ajax-speler bekritiseerd door Engelse media: "Was onzichtbaar"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Kenneth Taylor
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Jordan Henderson

Henderson legt Ajax-vertrek uit: "Bepaalde dingen zijn een schok"

0
Sarina Wiegman op de rode loper van het Ballon d'Or-gala

"Het wachten is tot Wiegman bij Ajax mannen aan de slag kan"

0
Mo Ihattaren bij Fortuna Sittard

Ihattaren kreeg hulp: "Mijn ego ging op even met mij aan de haal"

0
Bilal Ould-Chikh

Bilal Ould-Chikh geniet: "Dat zijn bedragen die Ajax kan betalen"

0
Tijmen van Wissing

Van Wissing vol lof: "Zou liever hem bij Ajax zien dan Heitinga"

0
Leroy Sané en Gijs Smal

'Sané was in beeld bij Ajax': "Hij stond hoog op het lijstje"

0
Pierre van Hooijdonk in De Kuip

Pierre van Hooijdonk hekelt voormalig Ajacied: "Een randdebiel"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 6 10 16
2 PSV 6 9 13
3 Ajax 6 6 12
4 AZ 6 5 12
5 FC Groningen 6 3 12
6 FC Twente 7 2 10
7 Fortuna Sittard 7 0 10
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd