"Taylor liep hem ondersteboven, dan ga je verstoppertje spelen"

Ajax won zondagmiddag met 0-2 op bezoek bij PSV en daardoor bedraagt het verschil tussen beide topclubs nu maar liefst negen punten. Wesley Sneijder toonde zich maandagavond bij 'Rondo' kritisch over het spel van Joey Veerman.

"Ik heb er de eerste helft op zitten letten, maar Veerman wilde de bal niet hebben. Hij bleef maar een beetje wandelen", sprak hij bij Ziggo Sport. "Hij zat niet in de wedstrijd, zijn eerste balletjes waren niet goed. Kenneth Taylor liep hem helemaal ondersteboven", constateert Sneijder.

"Dan ga je verstoppertje spelen", vervolgt hij realistisch. "Iedereen kan lullen wat hij wil, maar Noa Lang zegt wel: "Geef mij die bal maar en ik ga proberen er iets mee te doen." Dat kwam er niet lekker uit, maar hij heeft wél de bravoure", beseft Sneijder, die een duidelijk probleem ziet bij PSV.

"Dat merkte je een aantal weken geleden, toen Perisic zei dat PSV geen team is", blikt hij terug. "Dan komt naar buiten dat Saibari alleen maar te laat komt. Dan zijn er irritaties binnen een groep. Als dan ook de resultaten nog eens tegenvallen, sluipt er iets in zo'n groep. De kracht van PSV zie je niet meer, die is weg."