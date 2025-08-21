Kick-off
Driessen noemt vier Ajacieden: "Weten niet waar ze aan toe zijn"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Taylor lijkt te blijven: "Clubs informeren, maar weinig actie"

Gijs Kila
bron: Algemeen Dagblad
Kenneth Taylor aan de bal in de Johan Cruijff ArenA
Kenneth Taylor aan de bal in de Johan Cruijff ArenA Foto: © BSR Agency

Kenneth Taylor blijft naar alle waarschijnlijkheid ook na Deadline Day speler van Ajax, zo meldt het Algemeen Dagblad. De middenvelder stond deze zomer in de belangstelling van onder andere FC Porto en enkele Italiaanse clubs, maar een concreet bod dat aan de vraagprijs van Ajax voldeed, bleef uit.

"Kenneth Taylor hoort wel veel clubs informeren, maar ziet er weinig doorpakken", schrijft het AD. Daardoor lijkt een vertrek uit Amsterdam voorlopig van de baan.

Ajax is niet ontevreden met dat vooruitzicht. De club ziet Taylor als een sleutelspeler en wil hem, bij een langer verblijf, belonen met een verbeterd contract. Zijn huidige verbintenis loopt nog tot medio 2027.

Mocht Taylor blijven, dan heeft dat mogelijk gevolgen voor de speeltijd van jong talent. Voor spelers als Rayane Bounida, Sean Steur en Kian Fitz-Jim kan het perspectief op minuten kleiner worden. Fitz-Jim maakte zondag nog indruk als invaller tegen Go Ahead Eagles, maar blijft voorlopig een bijrol vervullen onder trainer Johnny Heitinga.

