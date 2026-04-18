Taylor maakt indruk in Italië: "Roept prettige herinneringen op"

Kenneth Taylor in het shirt van Lazio Roma Foto: © BSR Agency

Kenneth Taylor maakt indruk in Italië en blijft zich ontwikkelen bij Lazio. De middenvelder was zaterdag belangrijk met een assist in de knappe 0-2 overwinning op Napoli en kreeg na afloop mooie woorden van zijn trainer Maurizio Sarri.

Sarri, die in het verleden werkte met Napoli-legende Marek Hamsik, ziet gelijkenissen tussen de Slowaak en Taylor. De vergelijking kwam niet uit de lucht vallen, want Hamsik was zelf aanwezig in het stadion. "We hebben niet veel spelers die de bal kunnen passen, maar ze hebben wel veel snelheid. Taylor is wel een echte Sarri-middenvelder. Hij roept prettige herinneringen op", zo wordt de trainer geciteerd door Voetbal International.

Op de vraag aan wie Taylor hem doet denken, verwees Sarri direct naar zijn voormalige pupil. "Toen ik het veld afliep, zag ik Hamsik. Die had echt alles wat ik wil in een middenvelder."

Hoewel die vergelijking groot is, benadrukt Sarri dat Taylor nog volop in ontwikkeling is. "Taylor is nog steeds best jong, maar hij heeft zich snel aangepast en hij doet het heel goed in deze competitie. Het is een van de beste competities ter wereld, dus dat is niet makkelijk."

