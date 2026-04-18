Taylor maakt indruk in Italië: "Roept prettige herinneringen op"
Kenneth Taylor maakt indruk in Italië en blijft zich ontwikkelen bij Lazio. De middenvelder was zaterdag belangrijk met een assist in de knappe 0-2 overwinning op Napoli en kreeg na afloop mooie woorden van zijn trainer Maurizio Sarri.
Sarri, die in het verleden werkte met Napoli-legende Marek Hamsik, ziet gelijkenissen tussen de Slowaak en Taylor. De vergelijking kwam niet uit de lucht vallen, want Hamsik was zelf aanwezig in het stadion. "We hebben niet veel spelers die de bal kunnen passen, maar ze hebben wel veel snelheid. Taylor is wel een echte Sarri-middenvelder. Hij roept prettige herinneringen op", zo wordt de trainer geciteerd door Voetbal International.
Op de vraag aan wie Taylor hem doet denken, verwees Sarri direct naar zijn voormalige pupil. "Toen ik het veld afliep, zag ik Hamsik. Die had echt alles wat ik wil in een middenvelder."
Hoewel die vergelijking groot is, benadrukt Sarri dat Taylor nog volop in ontwikkeling is. "Taylor is nog steeds best jong, maar hij heeft zich snel aangepast en hij doet het heel goed in deze competitie. Het is een van de beste competities ter wereld, dus dat is niet makkelijk."
Wim Kieft looft vertrokken Ajacied: "Die ellende bij Ajax..."
"Als je naar Wout Weghorst kijkt, doe ik daar niet voor onder"
Openhartige Ronald de Boer vertelt: "Mijn vader zei het mooi"
Oud-jeugdtrainer van Ajax zet unieke prestatie neer in België
Ouazane kritisch op zichzelf en ziet verbeterpunt: "Ik moet..."
Aaron Bouwman doet onthulling: "Hij stond vroeger op de F-Side"
Ajax ziet scout na zes jaar vertrekken: "Dat heb ik besloten"
Ajax moet mogelijk uitwijken door Harry Styles: 'Twee opties'
Berghuis onthutst: "Voor de spelers nauwelijks meer te volgen"
Ajax zakt verder weg: "Begint wel heel troosteloos te worden"
Kieft adviseert Ajax nieuwe trainer: "Zou die klus aan kunnen"
'Pastoor niet geschikt voor Ajax': "Denkt zelf dat hij kandidaat is"
Ajacied baalt: "Moet laten zien dat ik de beste ben op het veld"
Oud-Ajacied geprezen na komst: "Hij is het kantelpunt geweest"
Ajax-talent ambitieus: "Vaker mee te doen met het eerste elftal"
Jong Ajax-trainer weet niet of hij langer door mag: "Geen idee"
Derksen verbaasd: "Hij denkt dat hij een kandidaat voor Ajax is"
Paspoortgate nog niet klaar: Ajax houdt juridische opties open
Ex-Ajacied kampt met zelfde probleem: "Moet meer klinisch worden"
Jong Ajax wint eindelijk weer na vier nederlagen op rij
Schöne over Ajax-terugkeer: "Er werd toen wel over gesproken"
'Ajax niet welkom bij FC Twente': "Ze krijgen een nieuw veld"
Baas haalt Ajax-target aan als voorbeeld: "Master in dat soort passes"
Ajax-huurling mist bekerfinale? "Ga ik niet geheimzinnig over doen"
Ceballos van Real Madrid naar Ajax? "Cruijff er heel erg mee bezig"
Raakt Ajax toptalent nu al kwijt? "Bizar wat er voor haar belt"
Lasse Schöne vertelt: "Er was nooit echt sprake van een terugkeer"
'Ajax ziet ook stadion andere Eredivisionist als optie voor play-offs'
Ajax meldt slecht nieuws: Speler dit seizoen niet meer in actie