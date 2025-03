Taylor met Jong Oranje naar EK? "Daar zullen we het over hebben"

Oranje is uitgeschakeld in de Nations League, dus kan Ronald Koeman mogelijk een aantal spelers die deze periode bij het Nederlands elftal zaten afstaan aan Jong. Zo was Kenneth Taylor in het verleden vaste waarde bij de ploeg van Reiziger. "Kenneth heeft bij ons een goede rol gehad en daar zullen we het zeker over hebben", vertelt de oefenmeester aan de Telegraaf. "Maar in de voetballerij weet je nooit hoe de situatie over een paar maanden is."

Reiziger en Koeman hebben regelmatig contact over hun selecties. "Zoals eerder ook rond Hato is gebeurd, vraagt Ronald altijd: als ik hem erbij haal, hoe zit jij dan? Dat zullen we tegen die tijd moeten afwegen", legt Reiziger uit. "We doen alles in overleg. Alles staat in het teken van het omhoog brengen van ons nationale voetbal."