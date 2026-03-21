Taylor mocht niet weg bij Ajax: "Wilde weer onder Farioli spelen"

"In de winter viel het wel mee, omdat Porto toen volgens mij niet echt de middelen had. In de zomer was dat wel het geval, maar is het er niet van gekomen", zegt Taylor tegen Voetbal International. "Ik kan wel eerlijk zijn: ik wilde daar toen graag naartoe. Ik was gewoon toe aan een nieuwe uitdaging en wilde heel graag nog een keer onder Farioli spelen."

De Portugese club bracht uiteindelijk een bod uit, maar dat werd door Ajax afgewezen. "Met Ajax was er ook een afspraak dat ze mee zouden werken aan een transfer, maar ze vonden het te weinig, wat Porto bood. En dus ging het uiteindelijk niet door, terwijl ik daar wel gewoon echt vanuit was gegaan. Ik heb me er heel lang buiten gehouden, maar de laatste dagen waren heel lastig, moet ik eerlijk zeggen. Ik was heel teleurgesteld en heb het er ook wel even moeilijk mee gehad."

Volgens Taylor verliep alles verder zonder problemen binnen de club. "Maar er is echt nooit ruzie geweest of iets, de trainer was juist heel begripvol en gaf me de ruimte om ermee te dealen. We hebben daar heel goede gesprekken over gehad, hij heeft me echt geholpen. Toen heb ik de knop omgezet en wilde ik gewoon weer knallen. Uiteindelijk geloof ik ook wel dat alles gebeurt met een reden en het was natuurlijk geen straf om voor Ajax te spelen, dat is de club waar ik van houd."