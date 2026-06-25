'Taylor moe van influencer en vriendin Jade Anna': "Schiet eens op man"
Jade Anna van Vliet (21) en Kenneth Taylor (24) hebben zich verloofd. Het gelukkige nieuws maakte het stel onlangs bekend via Instagram. Tijdens een vakantie in het zonnige Miami ging de voetballer op één knie voor de influencer, die het bijzondere moment vastlegde in een vlog over hun verlovingsreis.
In de beelden is Taylor opvallend vaak te zien. Hoewel hij normaal gesproken minder op de voorgrond treedt, speelt hij deze keer een grotere rol in de vlog. Daarbij lijkt hij niet altijd even enthousiast over de voortdurende aanwezigheid van de camera. Op sommige momenten oogt hij wat vermoeid en vraagt hij Jade Anna zelfs om sneller klaar te zijn met filmen. "Schiet eens op man", zegt Taylor op een gegeven moment als hij in beeld komt.
Ondanks haar grote bereik op sociale media kiest Jade Anna er bewust voor om haar relatie relatief privé te houden. Sinds het stel samenwoont, verschijnen ze wel vaker op elkaars sociale kanalen, maar nog altijd minder dan tijdens haar eerdere relatie met YouTuber Gio Latooy. Die relatie speelde zich veel nadrukkelijker af in de publieke belangstelling en was regelmatig onderdeel van haar online content.
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'Taylor moe van influencer en vriendin Jade Anna': "Schiet eens op man"
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