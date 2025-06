Kenneth Taylor: "Dat heb ik hem gezegd toen we afscheid namen"

Farioli maakte na het einde van de competitie bekend te vertrekken bij Ajax. "Dat was emotioneel natuurlijk. Farioli vertelde ons een dag na de laatste wedstrijd tegen FC Twente dat hij ons ging verlaten. Dat was jammer", vertelt Taylor aan het Algemeen Dagblad. "Enorm balen. Hij heeft het goed gedaan en echt een heel hechte groep gecreëerd. Daarom was het voor iedereen een emotioneel moment."

Elke speler had daarna ook nog een persoonlijk moment met Farioli. "Daarna zagen we elkaar immers ook niet meer. Ik had nog een mooi en goed gesprek met ‘m. Ik denk dat we in een jaar ook een mooie band kregen", laat de middenvelder weten. "Ik heb hem bedankt voor hoe hij me dit seizoen heeft ontwikkeld. Ik kan ook niet anders dan hem heel dankbaar zijn", aldus Taylor.

Hij is trots op zijn eigen ontwikkeling. "Ik zie en voel ook de trainingen en minder opvallende zaken die ik vorig seizoen al ontwikkelde. Meer meters maken", legt Taylor uit. "Daardoor kan ik meer ballen veroveren en vaker voor de goal komen. En daar heeft de trainer heel erg bij geholpen. Dat heb ik hem ook gezegd toen we afscheid namen.”