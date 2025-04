Taylor niet in paniek: "We moeten onszelf niet gek laten maken"

Kenneth Taylor is nog niet in paniek na de pijnlijke nederlaag bij FC Utrecht zondag. Ajax ging met 4-0 onderuit en krijgt zo een tik in de titelstrijd.

Taylor hamerde na afloop op de persconferentie op rust. "We moeten onszelf niet gek laten maken. Helaas kun je niet altijd winnen", benadrukt de Ajacied. "Volgens mij hebben we nog steeds 9 punten voorsprong op PSV. En als PSV donderdag bij FC Twente wint, houden we nog een marge van 6 punten."

De middenvelder wil de blik liever op Ajax zelf richten. "Ik kijk liever helemaal niet naar andere ploegen. We leven het hele seizoen al van wedstrijd naar wedstrijd. Dat doen we na een mooie overwinning en dus nu ook", stelt hij. "We speelden in de eerste helft behoorlijk goed. We creëerden misschien te weinig kansen. Uiteindelijk hebben we verdiend verloren. Maar ik vond het een geflatteerde nederlaag."