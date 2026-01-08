HNM De Podcast
Vahle wijst naar Ajax: "Er moeten er twee vrouw zijn, dat is zo"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Ajax transfergeruchten en nieuws

Taylor-nieuws bevestigd door SS Lazio: "We gaan hem overnemen"

Max
bron: Italiaanse media
Kenneth Taylor
Kenneth Taylor Foto: © BSR Agency

De kans is groot dat Kenneth Taylor deze winter naar SS Lazio gaat. De directeur van de Italiaanse club heeft zich inmiddels ook uitgelaten over de middenvelder van Ajax. 

Naar verluidt hebben Ajax en Lazio elkaar gevonden in een transfersom van vijftien miljoen euro en ligt de bal nu bij Taylor zelf. Lazio-directeur Claudio Lotito is ervan overtuigd dat de Nederlander snel naar Rome komt. "Wij gaan Taylor van Ajax overnemen", laat hij woensdag aan de Italiaanse pers weten. "En daar zal het deze winter niet bij blijven."

De verwachting is dat er vandaag een persoonlijk akkoord met Taylor bereikt gaat worden, zodat de Oranje-international snel naar Italië kan komen voor de medische keuring. 

Ajax transfergeruchten en nieuws Het laatste Ajax Nieuws Kenneth Taylor
