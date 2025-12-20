Taylor over transferkwestie: "Altijd goed contact met Ajax gehad"

Taylor begon op de bank, maar kwam in de tweede helft binnen de lijnen. "NEC is een goede ploeg, en speelt goed voetbal. Dat wisten we van te voren", begint Taylor. "Uiteindelijk is het wel jammer dat we niet hebben gewonnen aangezien we lang tegen tien man speelden."

De laatste weken werd de middenvelder getergd door een blessure. "Dat gaat goed", vertelt hij. "Ik heb er geen last meer van. In januari wil ik zo fit mogelijk terugkomen."

Toch lijkt er ook wel een transfer in het verschiet te liggen. "Ik heb altijd goed contact gehad met Ajax, dus het is niet het ding dat het niet is gelukt om te verlengen. Uiteindelijk heb ik een contract hier, en dan doe ik alles voor deze club. Misschien als er iets komt, dan kan er wat gaan gebeuren, maar dat is nu nog niet aan de orde."