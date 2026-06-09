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Taylor over Ajax-tijd: "Toen was het wel een halfjaar strijden"

Gijs Kila
bron: Kick 't Met

Kenneth Taylor moest bij Ajax wennen aan het vertrek van meerdere goede vrienden uit de selectie. Vooral toen ook Brian Brobbey vertrok, voelde dat voor de middenvelder als een flinke verandering binnen de groep.

"In de laatste zomer ging Brian ook nog weg en toen was het wel even een halfjaar strijden", geeft hij toe. "Maar ik had nog genoeg vrienden. Ik was nog met Owen (Wijndal, red.), Kian (Fitz-Jim, red.) en Mika (Godts, red.), dus het was prima, maar het is jammer dat veel jongens weggaan."

Taylor speelt inmiddels bij Lazio, terwijl Brobbey actief is bij Sunderland. De twee zien elkaar daardoor minder vaak dan voorheen, al proberen ze nog altijd contact te houden. "Ik heb hem in Nederland gezien, maar ik ben nog niet in Sunderland geweest", geeft eerstgenoemde aan. "Hij raadt het ook niet echt aan om te komen. Hij zegt dat het daar niet zo heel mooi is. Hij kan beter hierheen (naar Rome, red.) komen. Het is lastig met de schema’s. Als we in Nederland zijn, dan proberen we altijd af te spreken."

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