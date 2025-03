Taylor over bankzitterrol: "Ik was fit genoeg maar accepteer het"

Kenneth Taylor was niet verbaasd over de opvallende basisopstelling van Ajax in Frankfurt. Volgens de middenvelder is het rouleren van trainer Francesco Farioli een bewuste keuze, waar de spelersgroep al lang aan gewend is.

"We hebben dit seizoen veel gerouleerd. Dat heeft regelmatig gezorgd voor kritiek, maar óók vaak een mooie uitslag opgeleverd. Vandaag was het helaas minder", reageert Taylor bij Ziggo Sport na de 4-1 nederlaag tegen Eintracht Frankfurt. "Iedereen vertrouwt elkaar blindelings in dit team. Wij wisten het ook al, want we hebben zo getraind."

Taylor begon zelf op de bank, net als Josip Sutalo, Jorrel Hato en Mika Godts. "Of ik dat begreep? Het liefst wil ik alles spelen, maar het is een keuze van de trainer en die accepteer ik. Wat ik zeg: we hebben vaker gerouleerd. Ja, ik was fit genoeg."

Zondag wacht Ajax een belangrijke wedstrijd in de Eredivisie tegen AZ. Taylor kijkt alvast vooruit: "Dat is een heel belangrijke wedstrijd."

De uitschakeling in Europa voelt zwaar, zo erkent de middenvelder. "Natuurlijk, we komen hierheen om te winnen en door te gaan. Het is niet lekker als je verliest. Frankfurt is een goede ploeg, dat zagen we al in de Johan Cruijff ArenA."