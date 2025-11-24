Taylor over malaise bij Ajax: "De trainer is dan de kop van Jut"

De crisis bij Ajax lijkt voorlopig nog niet voorbij. Na een pijnlijke thuisnederlaag tegen Excelsior Rotterdam staan de Amsterdammers nog dieper in zwaar weer. Kenneth Taylor benadrukt dat er verbeteringen nodig zijn en reflecteert ook op het ontslag van John Heitinga.

De nieuwste klap volgde zaterdagavond in de Johan Cruijff ArenA. Ajax verloor op pijnlijke wijze met 1-2 van Excelsior, waarmee een historische mijlpaal werd bereikt: het was voor het eerst dat de Rotterdamse ploeg een uitwedstrijd tegen Ajax wist te winnen. Het thuispubliek liet tijdens en na de wedstrijd duidelijk blijken ontevreden te zijn over het vertoonde spel.

Kenneth Taylor begrijpt de reactie van de supporters. "Als wij zo spelen, weet je hoe het publiek daarop reageert. Dat vind ik niet raar. Dit is klote voor iedereen die van Ajax houdt. Dit is voor de hele club en alle supporters gewoon dramatisch", aldus de middenvelder tegenover Voetbal International.

Taylor plaatst ook de verantwoordelijkheid bij zichzelf en zijn teamgenoten, en verbindt dit aan het ontslag van Heitinga. "Het is natuurlijk altijd klote als de trainer ontslagen wordt. Ik denk dat dat ook aan ons ligt, aan het team, want uiteindelijk moeten wij het met z’n allen doen. De trainer is dan de kop van Jut, ik weet niet of dat altijd terecht is. Maar uiteindelijk is Fred Grim er nu. Daar moeten we het gewoon mee doen met z’n allen. Zo simpel is het, we moeten dit gaan omkeren. Voor de rest valt er wel veel te praten over van alles, maar dat heeft allemaal niet zoveel nut. Wij moeten gewoon gaan voetballen", zo sluit Taylor af.