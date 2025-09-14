Kick-off podcast
Driessen tegen Ajax-transfer: "Dat vind ik altijd problematisch"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
Taylor over misgelopen transfer: "Het was af en toe spannend"

Thomas
bron: ESPN
Kenneth Taylor
Kenneth Taylor Foto: © Pro Shots

Kenneth Taylor stond deze zomer volop in de belangstelling, maar bleef uiteindelijk ‘gewoon’ bij Ajax. De 23-jarige middenvelder werd nadrukkelijk gelinkt aan onder andere FC Porto, maar koos ervoor om zijn focus in Amsterdam te houden. Na de 3-1 zege op PEC Zwolle spreekt hij bij ESPN openhartig over een roerige transferperiode.

"Uiteindelijk is het nu verleden tijd en wil ik er geen aandacht meer aan geven", reageert Taylor nuchter. "Het was af en toe spannend, maar uiteindelijk ben ik hier en wil ik mij focussen hier."

Volgens geruchten stond de middenvelder in de belangstelling van FC Porto, waar oud-Ajax-trainer Francesco Farioli inmiddels voor de groep staat. De club zou zelfs bereid zijn geweest hem te laten gaan bij een goed bod, maar Taylor wil daar zelf niets over kwijt. "Daar voor moet je bij Alex zijn, maar laat mij voorop stellen dat zulke dingen niet aan de orde zijn geweest."

Taylor erkent dat het geen eenvoudige zomer is geweest, maar voelt zich weer op zijn plek. "Het is denk ik wel een leerzame en vermoeiende periode geweest. Wat ik zeg: dan moet de knop zo snel mogelijk om. Daarna was de interlandperiode, dus heb ik er even de tijd voor gehad. Ik probeer zo snel mogelijk door te gaan en te focussen op wat ik in mijn eigen handen heb en dat probeer ik nu te doen."

