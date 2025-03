Taylor reageert op 'verboden woord': "We staan achter de trainer"

Kenneth Taylor is zich bewust van de situatie, maar benadrukt dat het kampioenschap niet het gespreksonderwerp is binnen de selectie. "Ja, mooi", lacht Taylor wanneer ESPN probeert hem over de landstitel te laten praten. In de groepsapp van de Ajax-selectie is het woord 'kampioenschap' zelfs een "verboden woord." "Of we zijn gedrilld, als robots?" grapt hij. "Nee hoor, we staan achter de trainer." De focus ligt dus duidelijk op de rest van het seizoen, zonder de druk van het mogelijke kampioenschap te benadrukken.

Taylor legt uit dat Ajax zich richt op het "wedstrijd voor wedstrijd" principe. "We moeten blijven winnen om kans te maken op de titel. Dat is toch ook logisch als je acht punten voor staat? Als je dan alles wint…" Ondanks de krappe zege tegen Almere City is Taylor tevreden. "We komen vroeg op voorsprong. Natuurlijk wil je dan het liefst uitlopen naar meer. Maar het lukte vandaag niet. Het veld was een beetje lastig te bespelen en droog. Natuurlijk hebben zij daar ook last van. Almere City deed het ook gewoon goed."