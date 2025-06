Taylor spreekt zich uit over toekomst: "Dat lijkt me geweldig"

Kenneth Taylor staat open voor een volgende stap in zijn carrière, maar tegelijkertijd geeft hij aan Ajax niet zomaar in te ruilen. In een openhartig interview spreekt de middenvelder over zijn twijfels, ambities én liefde voor de club.

"Ajax is echt een tweede thuis voor me", vertelt Taylor aan Voetbal International. "Ik rijd hier met mijn ogen dicht naartoe, ik ken iedereen, want ik kom hier al vijftien jaar." Hij erkent dat een transfer naar het buitenland hem uit zijn comfortzone zou trekken, maar sluit het niet uit. Tegelijkertijd benadrukt hij dat er weinig clubs zijn die hij mooier vindt dan Ajax. "Dan zou ik hier zomaar mijn hele leven kunnen blijven en dat zou ik niet eens erg vinden."

Toch leeft ook de ambitie om ooit een buitenlands avontuur aan te gaan, mits het juiste aanbod komt. Een droom die Taylor eveneens koestert, is een latere terugkeer naar Ajax. "Zoals Davy Klaassen, Daley Blind… dat lijkt me geweldig. Daarom is het ook belangrijk om op een goede manier weg te gaan."