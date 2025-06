Taylor steunt Jong Oranje-schlemiel: "Probeer hem op te peppen"

"We hadden er oprecht vijf moeten maken", zegt de Ajax-middenvelder na de 2-1 nederlaag tegen Denemarken tegen ESPN. "We moeten gewoon beter afronden. Ik heb daar geen verklaring voor. We moeten dit voorkomen. Daar moeten we in verbeteren."

FC Utrecht-spits Noah Ohio is tot dusver de schlemiel bij Jong Oranje: hij slaagt er niet in de kansen te promoveren tot doelpunt. Taylor probeert Ohio te steunen. "Hij heeft een paar kansen gemist, maar ikzelf ook en andere jongens ook. Het moet niet in zijn hoofd gaan zitten. Hij moet gewoon doorgaan met wat hij doet. Hopelijk schiet hij ‘m er straks wel in. Ik probeer hem op te peppen."

Woensdagavond speelt Jong Oranje de laatste, belangrijke groepswedstrijd tegen Oekraïne. Bij winst komt de ploeg van Michael Reiziger op vier punten en plaatst het zich hoogstwaarschijnlijk als runner-up voor de knock-outfase.