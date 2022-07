Geschreven door Jessica Westdijk 15 jul 2022 om 15:07

Kenneth Taylor heeft zijn contract bij Ajax verlengd. De middenvelder lag vast tot 2024 en tekende bij tot medio 2027.

Sinds 2010 speelt de 20-jarige middenvelder al in de jeugdopleiding van Ajax. In december 2020 maakte hij zijn debuut in het eerste elftal. In het seizoen 2021-2022 maakte hij steeds vaker minuten in het eerste, hij staat nu op 22 duels in Ajax 1.