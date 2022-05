Geschreven door Idse Geurts 27 mei 2022 om 12:05

Kenneth Taylor kan tevreden terugkijken op het afgelopen seizoen. De twintigjarige-middenvelder kreeg, zeker tegen het einde van het seizoen, veel kansen in het eerste elftal van Ajax. Daarnaast mocht Taylor zich de laatste zes wedstrijden ook basisspeler van Ajax noemen. In gesprek met Ajax Life laat Taylor zich uit over zijn doelen voor volgend seizoen.

“Volgend seizoen wil ik beginnen zoals ik afgelopen seizoen ben geëindigd”, toont Taylor zich strijdlustig. “Voor mijn gevoel is het gewoon tijd om een jaar lang te spelen. Het liefst bij Ajax, dat mag duidelijk zijn”. Gelukkig voor Taylor, bestaat er een grote kans dat hij volgend seizoen in de basis komt te staan bij Ajax. Aangezien Ryan Gravenberch naar Bayern München lijkt te vertrekken, komt er een plekje op het middenveld vrij. Wellicht dat Taylor deze positie kan invullen.

Taylor laat dan ook weten dat hij nog zeker niet van plan is om Ajax te verlaten. “Het liefste speel ik nog honderd, tweehonderd wedstrijden voor Ajax en verlaat ik de club straks voor veel geld”, stelt de middenvelder. Echter, hiervoor moet Taylor natuurlijk wel speelminuten krijgen. “Ik moet wel het nodige vertrouwen krijgen van de club, anders word ik gedwongen voor mezelf te kiezen. Wat gaat Ajax doen? Ze doen misschien een dure aankoop. Dat is ook Ajax. Je bent de beste club van Nederland, dus concurrentie is er altijd, dat is logisch. Het wordt wat dat betreft een belangrijke zomer”, besluit Taylor.