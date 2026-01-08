'Taylor-transfer stap dichterbij: details bekend over contract'

De mogelijke transfer van Kenneth Taylor naar Lazio is de laatste uren in een stroomversnelling geraakt. De middenvelder van Ajax is hard op weg naar Italië.

Het Algemeen Dagblad en de Italiaanse journalist Nicola Schira melden donderdagochtend dat Taylor een contract tot medio 2030 kan tekenen bij Lazio. Ajax en de club uit Rome bereikten woensdag al een akkoord op hoofdlijnen. Met de deal zou zo'n 15 miljoen euro gemoeid zijn. Alleen de laatste details moeten nog besproken worden door beide clubs.

Lazio hoopt spoedig ook een akkoord met Taylor te bereiken zodat de middenvelder snel gekeurd kan worden en kan tekenen. Volgens Schira heeft Taylor al een persoonlijk akkoord bereikt over een contract in Rome.