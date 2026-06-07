'Taylor trekt portemonnee voor verloving': "Vier karaats, insane"

Kenneth Taylor in het shirt van Lazio Roma

Kenneth Taylor in het shirt van Lazio Roma Foto: © BSR Agency

Mooi nieuws voor Kenneth Taylor en Jade Anna van Vliet. De voormalig Ajacied heeft zijn vriendin ten huwelijk gevraagd tijdens hun vakantie in Miami. In een uitgebreide vlog op haar YouTube-kanaal deelt de influencer de unieke beelden van hét moment én de hilarische, ietwat ongemakkelijke aanloop naar het aanzoek toe.

Het stel was in Amerika voor een vakantie in Miami en een aansluitende cruise. Nog voor het aanzoek plaatsvond, had Jade Anna al een sterk vermoeden dat er iets stond te gebeuren. De middenvelder gedroeg zich namelijk nogal verdacht. "Iemand die nog nooit in zijn leven een restaurant heeft uitgekozen, wilde dat nu opeens wel doen", vertelt Jade Anna met een knipoog. Nog in de hotelkamer besloot Jade Anna haar vriend eens flink aan de tand te voelen over een eventuele verrassing. "Ik heb het gevoel dat Kenneth een verrassing heeft", vertelde ze al filmend aan haar kijkers. Toen Taylor aan kwam lopen, vroeg ze direct: "He, wat?" Eenmaal op de kamer zette ze de ondervraging door: "Ken, heb je een verrassing voor mij?" De middenvelder reageerde mysterieus: "Een verrassing? Ja."

De influencer vertrouwde het voor geen meter: "Hij zei, voordat we hierheen gingen, dat er wat op de hotelkamer zou liggen voor mij. Er lag niets. Nu zegt hij opeens dat het op de cruise ligt. Ik geloof er niks van. Nu wil hij vanavond ook nog eens een restaurant uitkiezen, terwijl hij nog nooit in zijn leven een restaurant heeft uitgekozen." Ze liet Taylor niet zomaar weglopen: "Dus je hebt vanavond geen verrassing voor me? Waarom wil jij dan het restaurant uitkiezen?" Taylor hoorde het aan en reageerde gevat toen hij zag dat de camera aanstond: "Oh, je bent aan het vloggen? Kijk, als zij ten huwelijk wordt gevraagd wil ze niets doorhebben, logisch. Normaal boek jij altijd alles. Na onze vorige vakantie in Italië hadden we afgesproken dat ik iedere vakantie iets zou boeken."

Jade Anna legde vervolgens aan haar volgers uit waarom ze zo op haar hoede was. "Ja, ik zei tegen Ken: ik ga het honderd procent doorhebben als jij mij ten huwelijk gaat vragen. Want als jij dan opeens zegt dat we iets gaan doen, dan weet ik het al. En nu wil hij er opeens mee beginnen en per se vanavond iets uitzoeken. En hij zei dat hij een verrassing had… Ik vind het een beetje verdacht." Taylor probeerde de boel nog te sussen: "Misschien ga ik je vanavond wel ten huwelijk vragen. Ik wil niet dat je nu denkt dat ik iets leips ga doen! Mag wel, hoor…" Uiteindelijk gingen de twee op pad en deed Jade Anna, op aanraden van Taylor, zelfs alvast haar Oura-ring af om ruimte te maken om haar vinger. Ondanks dat de influencer tijdens de reis niet helemaal fit was, kon haar geluk niet op na het jawoord. "Ik ben zo blij en gelukkig, dus het maakt me allemaal even niet uit. Ik ben in de wolken."

Het aanzoek bleek uiteindelijk niet in een restaurant, maar in een prachtig park in Miami te zijn georganiseerd. Na afloop toonde een dolgelukkige Jade Anna haar gigantische verlovingsring, die een waarde van tussen de 60.000 en 100.000 euro representeert. "Hij is voor een witte diamant gegaan, vier karaats. Echt insane. Hij heeft zó zijn best gedaan. De verloving hebben jullie zo goed als gezien. We gingen zogenaamd uit eten, maar we gingen naar een heel groot park in Miami. Daar heeft hij mij ten huwelijk gevraagd. Heel mooi en intiem."