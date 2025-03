Taylor verbaasd door ploeggenoot: "Het is te gek voor woorden"

Kenneth Taylor is bezig aan een ijzersterk seizoen bij Ajax. Tegenover Ajax TV vertelt de Ajacied over zijn winnende goal in de Klassieker en prachtige assist van Anton Gaaei.

Begin februari maakte Taylor de winnende goal tegen Feyenoord in blessuretijd. "Ja, dat is wel echt een droom. Een doelpunt in de laatste minuut maken is altijd leuk als je de wedstrijd daardoor wint en dan tegen Feyenoord in de Arena, ja… Dat is echt waar je het voor doet", vertelt de Oranje-international tegen Ajax TV.

Taylor wist dat hij het strafschopgebied op moest zoeken. "Als Anton de bal heeft, ga ik altijd rennen. Ik weet dat hij dit soort passes kan geven, want hij doet het vaak", prijst hij de rechtsback. "Deze pass was perfect, dus ik vind dit meer zijn doelpunt."

Zodoende kreeg Gaaei een bijnaam binnen de Ajax-selectie. "We noemen hem The Machine. Je zag hoe hij in de negentigste minuut nog kon rennen. En vaak in de extra tijd ook. Het is te gek voor woorden."