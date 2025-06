Taylor vergelijkt zichzelf met Ajax-collega: "Zeg ik geen nee tegen"

Kenneth Taylor is een van de meest ervaren spelers in de selectie van Jong Oranje, dat deze zomer een gooi gaat doen naar de titel op het Europees kampioenschap.

"Een beetje de Remko Pasveer van Jong Oranje, ja", vertelt Taylor lachend aan het Algemeen Dagblad. "Ik ben na het wegvallen van Dirk Proper ook reserve-captain. De trainer heeft me dat deze week gevraagd. Daar zeg ik geen nee tegen."

De middenvelder maakte de vorige eindronde ook al mee met de Nederlandse beloftenploeg. "De vorige cyclus was ik er ook bij. Dat was echt een heel sterk team, met Ryan Gravenberch, Bart Verbruggen en Micky van der Ven bijvoorbeeld, jongens die nu allemaal uitblinken in de Premier League. Toen vlogen we er in Georgië wel uit in de poulefase. Daar moeten we nu waakzaam voor zijn", aldus Taylor, die nu vol vertrouwen is dat het een mooie zomer kan worden.

"Ik heb een goed gevoel nu. We hebben een sterke groep, goede staf en gaan mooi met elkaar om. Mezelf in de kijker spelen van de vele scouts daar, dat drijft me totaal niet. Ik ga naar Slowakije om iets moois neer te zetten met Jong Oranje. Of we Europees kampioen kunnen worden? Dat doel heeft de bondscoach wel uitgesproken", besluit de Ajacied.