BREAKING | 'Taylor verlaat Ajax: middenvelder mondeling akkoord'

Kenneth Taylor gaat Ajax inruilen voor Lazio Roma. Nadat beide clubs al akkoord waren is ook de middenvelder mondeling rond met de Italiaanse club.

In navolging van verschillende berichten over Taylor meldt de Telegraaf donderdagmiddag dat de speler inmiddels ook op hoofdlijnen mondeling akkoord is met Lazio Roma. Taylor vliegt vandaag nog naar Italië toen en zal vrijdag een medische keuring ondergaan.

Als alles zonder problemen verloopt, zal Ajax naar verluidt zeventien miljoen euro inclusief bonussen ontvangen voor het jeugdproduct, die nog tot medio 2027 vastligt in Amsterdam.