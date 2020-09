Geschreven door Jessica Westdijk 03 sep 2020 om 17:09

Kenneth Taylor heeft zijn contract bij Ajax verlengd tot medio 2024, zo meldt de club. In mei 2018 tekende hij zijn eerst contract bij Ajax, dat hem tot medio 2021 aan de club verbond. Nu zijn daar dus drie extra jaren bij gekomen.

Taylor speelt al sinds 2010, toen hij acht jaar oud was, in de jeugdopleiding van Ajax. Op 15 oktober 2018 maakte hij zijn debuut in het betaald voetbal, tijdens het duel tussen Jong PSV en Jong Ajax. Sindsdien speelde hij 21 wedstrijden in het beloftenteam. Tussendoor maakte hij ook nog veel minuten bij Ajax O19, want ook daar mocht de middenvelder nog voor uit komen en dat zou hij nog steeds mogen.

De verwachting is echter dat hij dit seizoen een vaste waarde zal worden bij Jong Ajax en waar mogelijk zal meetrainen en bij de selectie van het eerste zal zitten. Zo mocht hij afgelopen juli al mee op trainingskamp met de ploeg van Erik ten Hag naar Oostenrijk en maakte hij minuten in de oefenduels met FC Utrecht, Wolfsberger AC, Red Bull Salzburg en Holstein Kiel.