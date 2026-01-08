HNM De Podcast
Vahle wijst naar Ajax: "Er moeten er twee vrouw zijn, dat is zo"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Taylor weg bij Ajax? "Dat zou best een roemloos vertrek zijn"

Niek
Kenneth Taylor op de bank bij Ajax
Kenneth Taylor op de bank bij Ajax Foto: © Pro Shots

Tom Knipping heeft in het weekblad van Voetbal International een kritisch stukje geschreven over Kenneth Taylor. De verslaggever constateert dat de middenvelder van Ajax dit seizoen zijn niveau (nog) niet gehaald heeft. 

"Ja, James McConnell is geflopt nu Ajax hem na een paar maanden al wil terugsturen naar Liverpool", schrijft hij. "Maar ja, dit talent kan er weinig aan doen dat hij werd verhuurd aan een chaosclub die juist behoefte heeft aan een ervaren middenvelder", constateert Knipping. 

"Teleurstellender is dit seizoen het optreden van Kenneth Taylor", vervolgt hij. "Eerder nog de uitblinker in de strakke organisatie van Farioli, maar sinds het vertrek van de Italiaan kan Taylor zijn stempel niet drukken. Een wintertransfer? Dat zou best een roemloos vertrek zijn", besluit Knipping. 

