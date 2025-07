Taylor weg bij Ajax? "Ze vinden 30, 35 miljoen veel te veel"

FC Porto meldde zich bij de Johan Cruijff ArenA, maar de club van voormalig Ajax-trainer Francesco Farioli had slechts vijftien miljoen euro over voor de Oranje-international. "Dat werd lachend van tafel geveegd door Ajax en Porto kreeg een vraagprijs te horen van dertig tot vijfendertig miljoen. Het is ook nog maar de vraag of ze terugkomen, want ze hebben dinsdag een middenvelder uit Scandinavië gepresenteerd", schetst Ajax-watcher Johan Inan in de AD Voetbalpodcast.

De Portugese topclub schakelde al door en versterkte zich met FC Kopenhagen-middenvelder Victor Froholdt, die werd gekocht voor twintig miljoen euro. Farioli zou zich nog steeds willen versterken met Taylor, maar de vraagprijs van Ajax is te hoog. "Ook in het kamp van Taylor vinden ze 30, 35 miljoen veel te veel", weet Inan. Ajax lijkt niet van plan om water bij de wijn te doen en de noodzaak is niet hoog, zeker niet als Jorrel Hato voor veel geld wordt verkocht aan Chelsea. "Als dat lukt, heeft Ajax nog minder reden om Taylor van de hand te doen en kunnen ze voet bij stuk houden", aldus Inan.