Taylor werd uitgefloten door Ajax-fans: 'Hoort er nu eenmaal bij'

Kenneth Taylor, een 'Ajacied in optima forma', werd nog niet zo lang geleden nog uitgefloten door de eigen fans. De NOS blikt terug op de bewogen afgelopen jaren van de nog maar 22-jarige voetballer.

"Als jongeling kon hij zich niet onttrekken aan de Amsterdamse malaise van de afgelopen jaren", schrijft de NOS. Hij beleefde een horrordebuut bij het Nederlands Elftal en ook bij Ajax liep het stroef. "Taylor sprak erover met ervaringsdeskundige en oud-teamgenoot Daley Blind."

"Allebei storen ze zich aan het opportunisme in de voetballerij. Vanaf de tribunes, maar ook in media. Allebei zijn ze ook professioneel genoeg om te beseffen: het hoort er nu eenmaal bij. Mentaal moet je ijzersterk zijn, wil je de beste worden in je sport", concludeerden Blind en Taylor.

Waarom werd Taylor door de Ajax-fans uitgefloten? Misschien juist omdat ze van hem meer verwachten, dacht hij zelf. "Dit seizoen valt er weinig te fluiten voor de fans", gaat de NOS verder. "Taylor levert, zeker op de belangrijke momenten." Als kind van de Amsterdamse club scoorde hij in beide Klassiekers dit seizoen.