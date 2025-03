Taylor wijst na nipte Ajax-zege naar PSV: "Voor hen is het klote"

"De trainer zei in de rust dat we als een another day in the office speelden", vertelde Taylor na afloop aan het Algemeen Dagblad. "Zo voelt het soms ook. Een beetje sloom. Ik weet niet waaraan het ligt, maar dat we beter uit de startblokken moeten komen, is zeker." Met nog negen duels staat Ajax acht punten voor op PSV. "Ja, het ziet er wel mooi uit. Dan kom ik weer met hetzelfde riedeltje."

"We bekijken het van wedstrijd tot wedstrijd. En ik denk dat als we steeds met 0-3 winnen, de trainer en wij precies hetzelfde zouden zeggen", aldus de middenvelder. Voor PSV is de Ajax-reeks (tien zeges op rij) om 'moedeloos', van te worden, zo schrijft het AD. "Dat zij hebben gewonnen, was voor ons een extra motivatie. Het voelt lekker als de concurrent je steeds met 1-0 ziet winnen. Ik denk dat het voor hen klote is, maar voor ons is het fijn."