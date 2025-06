Taylor zag af van transfer: "Dan ga je toch door de achterdeur"

Ajax draaide onder Maurice Steijn en John van 't Schip een dramatische seizoen. In de zomer had Taylor kunnen vertrekken. "Dan ga je toch een soort van door de achterdeur weg. Achteraf is het natuurlijk makkelijk praten, maar ik wist wel dat het ook snel zou kunnen omslaan als ik zou blijven", blikt hij terug in Voetbal International. "Een nieuwe trainer, een nieuwe prikkel, dat vind ik altijd wel motiverend."

Zowel Ajax als Taylor kenden vervolgens weer een sterk jaar. "Maar je hebt natuurlijk geen enkele garantie en soms moet je misschien ook egoïstisch zijn, een carrière duurt niet zo lang. Je hebt zelf in de hand hoe hard je werkt en wat je ervoor over hebt, maar je blijft altijd wel een beetje afhankelijk van hoe het gaat met de club", beseft hij. "Dit hebben we gewoon te danken aan elkaar, aan het team en de staf."