Geschreven door Idse Geurts 14 jun 2022 om 10:06

Kenneth Taylor hoopt dat hij volgend seizoen écht gaat doorbreken bij Ajax. De twintigjarige middenvelder ziet kansen op het middenveld, nu Ryan Gravenberch is vertrokken naar Bayern München. Dit meldt Taylor tegenover het Algemeen Dagblad. Ook is de jonge speler duidelijk over zijn toekomst bij Ajax: het liefste blijft hij voor een lange periode in Amsterdam.

Toch sloeg Taylor in een eerder stadium een contractverlening af. Dit komt mede doordat Taylor garanties nodig heeft van de club. “Ik heb meer basisplaatsen nodig om de volgende stap in mijn ontwikkeling te maken. Hamstra en Huntelaar weten ook dat ik daarom wil spelen. Ik voel me klaar om een plek op het middenveld in te nemen”, laat Taylor weten.

Hoewel zijn contract bij Ajax dus nog niet is verlengd, toont Taylor geen twijfel in zijn ambities. “Voor mij is het simpel. Ajax is mijn club. Het liefste blijf ik bij Ajax. Ik heb elf jaar keihard gewerkt om hier te komen. Hier wil ik volledig doorbreken”, vertelt de middenvelder vastberaden.

Ook nieuwe trainer Alfred Schreuder heeft Taylor er graag bij volgend seizoen. “Hij zei dat hij me er graag bij wil houden. Dat geeft me een goed gevoel. De boodschap was vooral dat ik de lijn van eind vorig seizoen door moet trekken. Ik verwacht bij Ajax te blijven. We praten er ook gewoon over. Niks is definitief, maar ik denk dat we er uiteindelijk wel uit gaan komen”, besluit de middenvelder.