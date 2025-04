'Taylor ziet marktwaarde stijgen tijdens uitstekend seizoen'

Taylor ontwikkelt zich uitstekend onder Francesco Farioli. In 27 Eredivisieoptredens was de 22-jarige middenvelder goed voor negen doelpunten en zes assists en ook in de Europa League scoorde hij al een aantal. De kans is groot dat het jeugdproduct van de Amsterdammers lijkt komende zomer een mooie stap te gaan maken.

De waarde van Taylor zit de afgelopen maanden in de lift. Afgelopen zomer werd zijn transferwaarde geschat op vijftien miljoen euro. Dat is gedurende de eerste seizoenshelft al gestegen naar zestien miljoen en inmiddels is het zelfs 23 miljoen euro.