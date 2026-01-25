Taylor ziet onrust bij Lazio: "De spelers vertelden me dat..."

Kenneth Taylor is pas enkele weken speler geland in Italië, maar het is nu al onrustig bij de club. Sinds zijn komst wist Lazio twee van de drie gespeelde wedstrijden niet te winnen. Sarri was na afloop van het duel met Lecce kritisch op het bestuur van Lazio.

"Ik wil graag dat we ons comfortabel handhaven in de Serie A. We hadden altijd een kleine kans om Europees voetbal te halen, maar nu we een paar belangrijke spelers kwijt zijn, moeten we realistisch zijn", klinkt Sarri bij Voetbal International. "De spelers vertelden me dat ze wilden vertrekken, omdat ze geen ambitie bij deze club zagen", sneert hij naar het bestuur.

Sarri wilde ook het gerucht uit de lucht halen dat spelers wilden vertrekken omdat hun band met de trainer niet goed zou zijn. "Nog maar tien dagen geleden kwam een speler huilend mijn kantoor binnen voordat hij wegging. Er is geen probleem met de relatie tussen mij en de selectie. Natuurlijk, als er 25 spelers zijn en er maar 15 spelen, zal er altijd wel iemand een beetje ontevreden zijn, maar dat is niet de algemene indruk. Het lijkt me onaangenaam als ze zeggen dat een speler is verkocht omdat hij niet met me overweg kon, vooral omdat de spelers die zijn vertrokken me iets heel anders hebben verteld."