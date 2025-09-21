Taylor ziet progressie: "We hebben een stijgende lijn te pakken"

AD Voetbalpodcast
Jans steunt Heitinga: "Zijn trainers nu tere zieltjes geworden?"
Gijs Kila
bron: ESPN
Kenneth Taylor
Kenneth Taylor Foto: © BSR Agency

Kenneth Taylor speelde zondag met Ajax gelijk tegen PSV (2-2) in een enerverende topper. Na afloop stond de middenvelder ESPN te woord over de wedstrijd én een opvallend moment in de eerste helft, waarbij hij even geblesseerd op het veld bleef liggen.

In de 35e minuut leek Taylor bewust tijd te rekken na een ogenschijnlijk lichte tik, iets wat direct de aandacht trok omdat teamgenoot Youri Regeer naar trainer John Heitinga snelde voor instructies. Taylor geeft toe dat het moment niet helemaal toevallig was. "Ik kreeg een klein tikje, maar ik vond dat het niet heel goed stond ook", zegt hij met een glimlach. "Maar ik had wel last, heel eerlijk. Ik kreeg die tik op mijn voet en had daar echt even last van."

Over het eindresultaat, een 2-2 gelijkspel, toonde Taylor zich gematigd tevreden. "We hadden hier graag de drie punten gepakt. Zeker in de fase dat we na rust sterker waren, had dat ook gekund", aldus de middenvelder. "Maar helaas is het één punt geworden, daar moeten we het maar mee doen."

Toch ziet hij een positieve ontwikkeling in de ploeg van Heitinga. "Ik denk wel dat we een stijgende lijn te pakken hebben, van het begin van het seizoen tot nu", legt Taylor uit. "Tegen Inter verloren we natuurlijk (0-2), dat was typisch Italiaans voetbal. Je voelt dat er iets te halen valt, maar je verliest negen van de tien keer. Daar wil ik het verder niet te veel over hebben. Vandaag was het de knop omzetten."

Ondanks het gelijkspel in Eindhoven blijft Taylor dus hoopvol: "We groeien als team, en als we dit niveau kunnen vasthouden, gaan de resultaten vanzelf komen."

