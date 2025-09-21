"Ajax-TD verkocht lulverhaal dat hij ‘met Arne Slot had gewerkt"

John Heitinga staat alweer onder druk in zijn tweede periode als trainer van Ajax. De Amsterdammers overtuigen vooralsnog niet, en volgens AD-journalist Sjoerd Mossou ligt dat niet alleen aan de oefenmeester zelf. Ook technisch directeur Alex Kroes krijgt ervan langs voor zijn rol in de benoeming van de oud-verdediger.

Mossou omschrijft de keuze voor Heitinga als "een kortzichtig politiek compromis. "Alex Kroes zocht nog wat ‘Ajax-dna’ om zieltjes te winnen in de meest onnozele echelons van de club", schrijft hij in zijn column. "De technisch directeur verkocht er een hilarisch lulverhaal bij dat Heitinga ‘met Arne Slot had gewerkt’, wat moest suggereren dat Johnny plotsklaps in een wereldtrainer was veranderd. Het probleem is alleen: dat is niet zo."

De journalist ziet dezelfde problemen terugkeren als in Heitinga’s eerste periode. "Al in zijn eerste periode bleek dat Heitinga het best wel moeilijk vond, hoofdcoach zijn bij zo’n grote en gecompliceerde club en ondertussen is de opdracht bij Ajax alleen nog maar ingewikkelder geworden", vervolgt Mossou. "Dapper probeert Heitinga voor de camera’s een nonchalant soort relaxtheid uit te stralen, maar je hoeft geen psycholoog te zijn om te zien dat hij worstelt. Met de opstelling, met de speelstijl, met zijn gemankeerde selectie, en vooral: met het uitdragen van wat hij nu exact wil met Ajax."

Toch pleit Mossou ervoor om Heitinga tijd te gunnen, ook al zijn de vooruitzichten somber. "Wie een trainer met vol verstand aanstelt, is het verplicht hem te steunen en te helpen, zeker onder moeilijke omstandigheden als nu bij Ajax. Een handvol wedstrijden is veel te kort om al een definitief oordeel te kunnen vellen, maar om de harde realiteit kunnen we moeilijk heen. Die is simpel: het gaat voor John Heitinga bij Ajax een lastig verhaal worden."