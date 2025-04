Ted van Leeuwen: "Dit Ajax heeft geen Antony of Mohammed Kudus"

Van Leeuwen was jarenlang technisch directeur bij diverse Eredivisie-clubs, waaronder FC Twente en NEC. De NOS vraagt de journalist om een selectie samen te stellen. Hij vindt dat een team moet bestaan uit verschillende karakters, iets wat momenteel bij Ajax het geval is. Er is een enorme teamgeest", benadrukt hij.

Ajax heeft afgelopen zomer Wout Weghorst en Davy Klaassen gehaald. Van Leeuwen vindt het halen van deze karakterspelers een slimme zet van de Amsterdamse club. "Dat is het fundament. Je probeert bij clubs een centrale groep te formeren van vier of vijf spelers uit de eigen jeugd. Daar kunnen dan spelers van buiten bij. Die groep kan de rest namelijk ook helpen of opvangen met van alles en nog wat. Als je dat niet hebt in een selectie, werkt het niet. Succes wordt behalve door individuele kwaliteit ook bepaald door hoe je groep is. En soms valt een elftal toevallig geweldig in elkaar", vertelt Van Leeuwen.

"Het zijn nu bij Ajax vooral no-nonsense voetballers", vervolgt de 72-jarige. "Terwijl de club juist altijd spelers had die boven het maaiveld uitstaken. Nu is die er, al dan niet bewust, niet. Dit Ajax heeft geen Antony of Mohammed Kudus. Dit is een sober team." De voormalig voetbaldirecteur zag Ajax onlangs zelfs tijdrekken."Dat was nooit iets van Ajax. Maar goed, ik snap het, als je ziet waar ze vandaan komen. Het is heel knap hoe ze het gedaan hebben, zonder echte uitblinkers."