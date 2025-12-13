"Tegen Ajax staan Feyenoord én Van Persie voor een grote test"

De druk op Robin van Persie bij Feyenoord neemt toe. Volgens het Algemeen Dagblad vertoont zijn situatie opvallende gelijkenissen met zijn tijd bij SC Heerenveen en wordt dit gezien als een beslissend moment in zijn loopbaan. Vanuit club en fans klinkt de verwachting dat hij tegen Ajax in De Klassieker een winnende prestatie levert.

"Met negen nederlagen, nog voor de winterstop, neemt de druk op Feyenoord, maar óók op Van Persie, toe", zo schrijft Mikos Gouka in aanloop van De Klassieker. "Een overwinning in Amsterdam kan de rust laten wederkeren, een nederlaag zal het vuur zeker doen oplaaien."

"In Amsterdam staan Feyenoord én Van Persie voor een grote test. Laten ze Ajax, tot voor kort een dolende formatie, naderbij komen of herstellen de Rotterdammers de orde? Van Persie zal in grote wedstrijden resultaten moeten gaan boeken en hij zal voelen dat de onvrede toeneemt", vervolgt hij.

"In Heerenveen liepen ze vorig seizoen aanvankelijk weg met de trainer Robin van Persie. Toen Heerenveen begon te verliezen, werd een deel van de spelersgroep opeens wat angstig voor hun trainer, fluisterden ze in Friesland. Van Persie kon de mindere resultaten maar moeilijk verkroppen. Of de spelers ook in Rotterdam wat angstig worden van hun trainer in mindere tijden, is de vraag", zo stelt de AD-journalist.

Van Persie en de Feyenoord-supporters verlangen een reactie na de Europa League-teleurstelling. "De aanhang van Feyenoord wordt niet angstig, maar mondiger. Ze verwachten, zeker tegen Ajax, een passende reactie van hun club en zeker ook van de coach. Van Persie verloor al één wedstrijd meer dan zijn voorganger Brian Priske, maar topspelers geven een stevig antwoord als het moment daarom vraagt", aldus Gouka.